Enfin, c'est l'heure du retour de 1Pliké140.

C'est enfin l'heure du retour de 1Pliké140, le petit prince de la Drill en France. Nouveau clip pour le rappeur de Clamart, bien énervé, qui s'appelle "Calmez-vous" et qui est, on l'espère, est extrait d'un futur projet. On n'en sait pas beaucoup plus, mais on trouve le morceau très efficace et on a hâte de voir la suite.