Retour gagnant pour la chanteuse.

Elle n'est peut-être pas encore au sommet de tous les charts, mais Djeneva commence à avoir un sacré bagage et une carrière bien remplie, démarrée avant ses dix ans, avec ce rôle de Nala dans le spectacle "Le Roi Lion". Rapper, elle sait faire, chanter aussi, comme elle le montre dans son tout nouveau clip, "Babymoon". Un morceau qui nous parle d'amour avec fraîcheur et insolence, sur un tempo plutôt slow, dans un clip où on retrouve la chanteuse entourée de ses copines.