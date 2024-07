Avec une jolie réf à Dembele dans le titre.

Nouvelle Ecole vient peine de revenir pour une saison 3 et déjà, les participants commencent à capitaliser sur leur apparition. Un move très malin, qui nous vient cette fois de l'artiste Allebou, qui participe à cette saison 3 et qui s'est apparemment embrouillé avec Aya, à qui il envoie un petit clin d'oeil en début de morceau. Ça s'appelle "Tranquilo de quoi", en référence à un pétage de plomb d'Ousmane Dembele lorsqu'il jouait au Barça, on vous laisse découvrir tout ça !