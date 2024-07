Venuss dévoile le clip de "Nos vies"

Un morceau extrait de son nouvel EP "Versus".

"Versus", le nouvel EP de Venuss, navigue entre amour et amertume. Après le succès de "Nous" en mai, Venuss dévoile une nouvelle facette avec le single "Nos Vies". Nouvel amour, nouveaux sentiments, nouvelle déception. Dans "Versus", Venuss se livre dans un combat intérieur à travers 7 titres. L'EP nous fait découvrir deux alter-egos : la Venuss “gang”, sombre, qui kick et qui partage ses blessures sur des prod incisives, et la Venuss “love”, solaire, qui laisse parler son côté plus doux à travers des mélodies ensoleillées.