Swift Guad est "Sensationnel"

Le rappeur de Montreuil a la plume toujours aussi aiguisée.

Swift Guad continue de mettre tout le monde d'accord à chaque sortie, et si les disques de platine ne sont peut-être pas toujours au rendez-vous, les vrais connaisseurs savent qu'il reste l'un des meilleurs kickeurs de France. Loin du rap game et du star system, le rappeur de Montreuil eest de retour cette semaine avec un nouveau clip, "Sensationnel", tourné en milieu urbain et dans lequel il envoie punchline sur punchline. Une habitude pour le rappeur, qui s'apprête d'ailleurs à sortir un tout nouvel album, "Narvalo", dont le morceau d'aujourd'hui est extrait.