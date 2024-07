Enima surfe sur le beat dans "Say Sum"

Un vrai son de rider made in Québec.

Enima vient de sortir la réédition de son album "DZ d'Amérique", ce 28 juin. Un projet sur lequel on retrouve notamment des feats avec Rim'K ou encore Ashe 22, rien de tel pour représenter les algériens sur le projet. Pour donner un peu de force à sa réédition, il vient également de dévoiler le clip d'un des extraits du projet, le morceau "Say Sum". Un titre léger, aérien, qu donne envie de tourner en voiture avec du Enima dans les oreilles, et un texte rempli de refs comme savent bien le faire les québecois. On vous laisse checker tout ça !