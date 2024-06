Aya Nakamura enchante le "Vogue World" avec "Fly"

Elle a livré une performance mémorable.

On se demande s'il ne serait pas mieux de laisser Anna Wintour derrière l'organisation de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Paris. Car, une chose est sûre, la papesse de la mode sait gérer et faire les bons choix, notamment en choisissant Aya afin d'ouvrir le "Vogue World 2024" dans la capitale. Un show sublime, réalisé dans l'enceinte de la place Vendôme. Accompagnée par un orchestre symphonique, la chanteuse française la plus écoutée dans le monde a fait son entrée sur un morceau des Daft Punk, avant d'interpréter une version de "Fly" tout en élégance, vêtue d'une robe Jean Paul Gaultier.