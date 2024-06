C'est l'heure du retour pour Bramsito !

Après quelques mois pendant lesquels il était plutôt discret, Bramsito est enfin de retour avec de la nouveauté, ce qui va faire plaisir à ses fans toujours aussi nombreux. Le morceau s'appelle "I Love You" et comme vous vous en doutez au vu du titre, ça parle d'amour, sur un rythme afrobeat. Bref, une recette toujours ausis maîtrisée, avec un clip qui est mi-blingbling, mi-romantique. On vous laisse découvrir tout ça !