Avec un clip à l'ambiance bien crapuleuse.

Z&G et Hiitch se présentent au public rap avec ce banger bien agressif, "Pagaille", accompagné de son clip. Un clip qui commence par un échange de colis sur la côte, et vu comment c'est emballé, ça sent le stup fort ! Au niveau musical, ça découpe dans les couplets, ça chante pour les refrains, tout semble carré et maîtrisé. On attend la suite !