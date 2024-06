BADDACK dévoile son nouveau clip “Y’en a plein”

Baddack nous embarque sur cette balade pleine de bon sens.

Baddack, jeune talent de la région marseillaise, se distingue par une musique profondément touchante et sincère. Collaborant régulièrement avec les beatmakers Skito et Sigwa, Baddack traduit ses expériences et émotions en textes authentiques, portés par des mélodies poignantes. La musique est pour lui un véritable exutoire, un moyen de se dévoiler et de sonder les profondeurs de son être pour mieux comprendre le monde qui l’entoure.

Depuis 2021, il a enchaîné plusieurs projets et singles, se forgeant une identité musicale unique. Début 2023, il revient avec la série "ADN", un projet ambitieux destiné à se présenter pleinement à ses auditeurs et à exprimer clairement ses aspirations artistiques.

Dans son nouveau clip “Y’en a plein”, accompagné d’une guitare jouée par Skito, Baddack explore une autre dimension de sa créativité. Le contraste entre la douceur de la mélodie et la profondeur des paroles rend ce titre particulièrement captivant. On y ressent un recul, une maturité et un lâcher-prise qui apportent une dimension supplémentaire à sa musique.

Ce nouveau morceau, empreint de nuances et de vérités, illustre parfaitement la capacité de Baddack à aborder des sujets complexes avec sensibilité et sincérité. Son approche artistique, à la fois introspective et universelle, promet de toucher un public toujours plus large et de marquer durablement la scène musicale.

Découvrez “Y’en a plein” de BADDACK dès maintenant sur Générations :