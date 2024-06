Lyonzon de retour avec "Wave Ruler"

Issu d'un projet du même nom contenant dix sons inédits.

On n'avait pas de nouvelles de Lyonzon depuis 2021 après la sortie de "En attendant la popance 2" sur le label AWA. Le collectif revient le jour de la fête de la musique et nous offre une nouvelle mixtape, "Wave Ruler". Kpri, Jolly ou encore Gouap en font partie mais on ne sait pas si cette alliance durera sur plusieurs projets. De plus, Lyonzon nous propose un clip sur le son "Waze Ruler", réalisé par Jonathan Lopez. Ce visuel procurera de la nostalgie aux auditeurs.