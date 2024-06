LauCarré dit "Merci la vie pour les douleurs"

Le rappeur est de retour, toujours aussi fort au kickage.

Cela faisait plus d'un an que LauCarré n'avait rien sorti, alors qu'il faisait partie des espoirs de la nouvelle génération de kickeurs en France. Mais le rappeur du 92 a pris le temps de panser ses plaies, afin de revenir plus fort avec un nouveau projet, qui sera dispo à partir du 28 juin. Pour donner l'eau à la bouche, il vient de dévoiler le clip d'un des extraits, un morceau appelé "Merci la vie pour les douleurs" dans lequel il nous parle de son cheminement compliqué et de son parcours personnel et artistique.