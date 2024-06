"Souvent incompris, un peu comme Kanye."

Roni0block revient avec le clip de "OYSTER", un morceau dans lequel le rappeur se livre sur un instru posé. Le clip, simple mais rempli d'effets spéciaux, avec des scènes rappelant un jeu vidéo est réalisé par Loïc Foulon. Un visuel sombre contrasté par des ombres en surbrillance, qui met parfaitement en avant le décalage entre les paroles du son et sa rythmique. L'énième preuve que le talent déniché par Booba est rempli de potentiel et mérite plus de visibilité !