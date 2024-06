Lacrim revient avec "NO LO SE"

Un morceau issu de son nouvel album "VENI VIDI VICI", dévoilé le 14 juin dernier.

On l'avait récemment découvert plus vulnérable sur le clip de "7 vies", en feat avec Sofiane Pamart. Cette fois, Lacrim revient avec le clip de "NO LO SE", le son parfait pour ambiancer nos soirées d'été. Le titre à l'ambiance électro, couplé à un côté hispanique nous ramène en vacances. Le clip, tourné sur une île paradisiaque, met en scène le rappeur fuyant une relation amoureuse, par peur de trop s'attacher et de finir par souffrir. Un message parfaitement en symbiose avec les paroles du morceau.