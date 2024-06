Avec des images magnifiques.

Depuis deux ans, Oussama a pris un véritable envol, en publiant des clips de manière de plus en plus régulière, ce qui lui assure une visibilité plus stable. Ce qui est bien avec lui, c'est que c'est l'artiste idéal si vous avez envie de voyager, en particulier dans les pays du Maghreb : ses vidéos sont de vraies cartes postales. Son nouveau clip, "Galbi Galiya", en est un nouvel exemple avec des plans sublimes, pour appuyer une chanson qui nous parle surtout d'amour.