YNG Trvpboy dévoile son nouveau clip "Alliés"

Destination Cinque Terre en Italie avec YNG Trvpboy et son dernier clip "Alliés".

Fortement inspiré par le milieu musical italien, YNG Trvpboy performe également sur du piano-voix, ou des instrumentales "new-wave". La mélancolie et la rage de vaincre sont les piliers les plus solides de l’univers de YNG Trvpboy. Toutefois, la trap reste le mot d’ordre. Souvent provocateur, YNG soigne ses textes et son ‘drip’.

Le titre "Alliés" sorti le mercredi 12 Juin sur toutes les plateformes, succède la sortie du single "L’Amour Des Miens". À travers un clip réalisé aux Cinque Terres en Italie, YNG continue d’exceller dans cet univers mélancolique. De plus, l’ambiance musicale est différente de ce qu’il a pû proposer auparavant. Toutefois, le message reste positif dans la morose qui l’habille.

Ce clip image aussi une réelle progression, avec la contribution de Sofiane Benz à la prod, ainsi que Benjamin Mallard au mix et au master.

Découvrez “Alliés” le nouveau clip d’YNG Trvpboy dès maintenant sur Générations :