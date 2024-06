Mehdi Miklo et Hooss ramènent "Du bon et d'la mélo"

Ça vient du Sud comme Marcel Pagnol.

Pour ceux qui ne le connaissent pas encore, Mehdi Miklo est un artiste du Sud de la France, qui rappe déjà depuis quelques années. Cette semaine, l'artiste a ramené du lourd en feautirng, en la personne de Hooss, qui vient lui aussi du Var, pour une connexion 100% ensoleillée. Par contre, pas de tube de l'été au programme pour les deux rappeurs, qui viennent de livrer avec leur feat "Du bon et d'la melo" un titre hyper mélancolique et amer, mais très bien rappé ! On vous laisse découvrir tout ça.