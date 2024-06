Un morceau extrait de son tout nouvel EP.

On vous avait déjà parlé de lui un peu plus tôt dans l'année, en vous disant qu'il fallait le suivre de très près. Le temps et le travail du rappeur nous ont finalement donné raison. Wane vient de dévoiler son deuxième EP, "Prie et travaille", en même temps qu'il nous sort le clip du morceau "PK?", extrait de l'album. Un clip assez sobre, mais avec pas mal d'effets visuels à l'écran, mais on est surtout frappés par la facilité avec laquelle Wane pose sur l'instru. Du vrai bon taff !