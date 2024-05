Enfin le retour pour le marseillais !

Cela faisait presque un an que Houari n'avait pas sorti de clip sur sa chaîne Youtube, mais alors que l'été revient, le marseillais a lui aussi décidé de pointer le bout de son nez. Il fait son retour bien accompagné, en featuring avec le rappeur espagnol Morad, pour le clip de "Dis khamsa". Un son 100% marseillais, à la fois mélancolique et musical, on vous laisse découvrir tout ça !