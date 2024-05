Il confirme son statut de rappeur très prometteur.

Sokra dévoile le clip de son dernier single "Ghetto Young". Le titre explosif, s'allie à une production dansante. Un combo qui fonctionne étonnamment très bien. Et pour cause, le morceau est signé SneakyBeats et Toto Beats, derrière les succès de Jul et Soolking.