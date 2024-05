Lacrim et SDM sont dans le "Colisée"

Les deux gladiateur sont dans l'arène.

C'est bientôt l'heure du retour pour Lacrim qui s'apprête à sortir un tout nouvel album, "Ven Vidi Vici", qui devrait être dispo dans quelques semaines (les précommandes sont toujours ouvertes). Pour vous faire patienter, il vient de dévoiler le clip de ce qui sera sûrement un des morceaux forts de l'album. Il s'agit du titre "Colisée", en featuring avec SDM. Un morceau qui commence doucement par quelques notes de piano menaçantes, avant que Lacrim ne lance son couplet, lui aussi en douceur. Au niveau du clip, on a de jolis plans, comme ceux où on voit toute l'équipe en noir ou encore ceux avec le serpent. On vous laisse découvrir tout ça !