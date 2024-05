Le deuxième single du projet qui arrive !

Chance The Rapper se livre sur la famille dans son nouveau single, "Together", produit par DJ Premier. La vidéo, qu'il a lui-même réalisée, est une compilation d'anciennes séquences et montre Chance en train de réfléchir aux bons moments passés avec sa famille. Le morceau fait suite à son récent titre, "Buried Alive", et est également extrait de son prochain album, "Star Line".