Un des meilleurs sons de l'album, d'après sa commu.

Maintenant que les soucis judiciaires sont réglés, Gunna est revenu dans le rap game pour reprendre la place qui était la sienne. C'est à dire, pas très loin du sommet. Il vient de frapper un grand coup avec son tout nouvel album, "One of Wun", dispo depuis le 10 Mai. Un projet sur lequel on retrouve notamment le morceau "Whatsapp", qui vient d'être clippé et publié sur Youtube. Dans al vidéo, on peut voir le rappeur voyager aux quatre coins du monde, dans une ambiance toujours plus luxueuse.