Le premier single de l'album à venir.

Alors qu'il vient d'annoncer la sortie de son prochain album, "Speak Now", Moneybagg Yo dévoile le prochain single, "Tryna Make Sure". Réalisée par Botti et Faze, la vidéo qui l'accompagne montre l'artiste de Memphis se baladant dans sa ville du Tennesse.