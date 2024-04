Le mec est complètement fou, on adore.

NLE Choppa fait partie de ces rappeurs qui n'hésitent pas à partir super loin dans leurs délires pour faire un clip et "Slut Me Out 2" ne fait pas exception à la règle. En plein egotrip, le rappeur est entouré de femmes et entend bien toutes les séduire. Son mot d'ordre, répété plusieurs fois dans la chanson ? " If I Was a bad bitch, I wanna fuck me too". Le tout rappé dans une veste très pailletée avec une esthétique très kitch, c'est réussi, on valide !