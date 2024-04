Daej Phantom lucide sur "Intro RDV"

Le rappeur sait de quoi il parle.

A l'heure où les instru afro-beat / afro-love saturent le rap game, on salue quand on rappeur se décide à faire quelque chose qui sort de la tendance. Cette semaine, c'est Daej Phantom qui surprend, avec le clip de son morceau "Intro RDV", issu de son nouvel album fraîchement sorti, "Rire, Drame et Vendetta". Une intro dans laquelle Daej montre bien tout ce qu'il sait faire, en passant de punchlines percutantes à d'autres plus profondes. Le tout, servi avec un clip très bien réalisé par YPNOTIST, contenant de très jolis plans (et une qualité d'image vraiment soignée).