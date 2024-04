Un clip en direct d'Agadir.

i2H n'a jamais lâché le rap game depuis ses débuts, il y a plus de dix piges. Sa recette n'a pas bougé : un rap de rue, une certaine dose d'agressivité, un peu de sagesse et de vécu et c'est parti pour l'aventure. Cette semaine, le rappeur nous emmène à Agadir pour le clip de "Diplomat". Un morceau court, sur lequel le rappeur kicke toute sa rage et son envie de réussir. On vous laisse découvrir tout ça !