Le Saïan Supa Celebration dévoile son "Freestyle Célébration #1"

Cette fois, c'est Sly Johnson qui assure le show.

Se réunir pour magnifier et transmettre un patrimoine : c’est tout le sens du Saïan Supa Celebration. Alors que KLR, premier disque du Saïan et classique du rap français, fête ses 25 ans en 2024, Sir Samuel, Sly Johnson, Specta et Vicelow compte célébrer la philosophie du SSC à travers un show unique. En portant sur scène leur leg musical marqué par diverses influences (rap, soul, reggae et afro-caribéennes), ils interpréteront leurs plus grands classiques en groupe et en solo. À travers une série de freestyle 100% beatbox, les 4 membres du SSC nous font découvrir leurs influences musicales. 1er freestyle Celebration entre soul et funk avec Sly Johnson.