Pentaga veut autre chose que les "12K"

Le rappeur a de grandes ambitions.

C'est une des découvertes de la semaine : le jeune rappeur Pentaga vient de sortir son tout premier clip sur sa chaîne Youtube. On ne sait pas encore exactement d'où il vient, mais ce qu'on sait, c'est qu'il découpe sec et on a rarement vu des artistes aussi à l'aise sur leur tout premier clip. Le morceau, "12K" est une démonstration de kickage et d'attitude, qui ne laisse présager que du bon pour la suite, avec un texte assez dense dans lequel l'artiste aborde pas mal de thématiques. On vous laisse découvrir tout ça ici !