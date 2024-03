Un morceau extrait du projet "AWA Friends & Family".

DJ Kore reste un personnage incontournable du rap français, même s'il travaille un peu plus dans la discrétion ces dernières années. Le producteur en chef du label AWA a décidé de sortir une série de singles "Firends & Family" avec tous les rappeurs qui gravitent autour du label et cette semaine c'est au tour de KABBSKY de sortir le clip de "Douleurs". Un morceau vraiment très réussi musicalement, avec une belle perf vocale, on valide fort. Et vous ?