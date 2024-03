Un clip qui annonce un album à venir.

Après s'être produit en première partie sur les tournées de Matt Pokora et 47ter, Robin revient avec un titre inédit "Entre Nous", premier extrait de son album à venir. L'artiste auteur, compositeur, interprète nous propose un morceau pop et R'n'B dansant et envoûtant. Coup de foudre ou pure imagination ?