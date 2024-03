Un extrait de notre compilation "Generations Street".

Quatre mois après la sortie de notre compilation "Generations Street", Zpk94 est venu cramer les studios de Generations. Le rappeur interprète "Tour Eiffel" et dévoile ainsi son talent et son aisance en live. Sortie en novembre dernier, notre compilation est disponible sur toutes les plateformes et propose des titres signés Bakari, Saamou Sku, L'Allemand, Harley, Leto ou encore HD La Relève, Hös Copperfield, Crystal et Bhk220.