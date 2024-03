Le rappeur continue sur sa lancée.

Diddi Trix a été plutôt actif ces dernières semaines. Le jeune rappeur du 93 a dévoilé un nouveau projet, "Trix City 2", à la fin de l'année 2023 et depuis il sort régulièrement des clips extraits de son projet. Cette semaine, c'est au tour du morceau "Le Benef" d'être clippé. Encore une fois, c'est une réussite, avec un petit extrait d'un film culte que les puristes reconnaîtront en quelques secondes ! On vous laisse vérifier si vous êtes un vrai ou non !