Soprano fête les 20 ans de "La colombe" avec "C24"

Et annonce un nouvel album.

Dans son nouveau morceau "C24", il y a une phrase marquante. Soprano dit : "ne te demandes pas si je fais de la variété ou du rap, je fais du Soprano". Ici, on est quand même clairement sur du rap avec un morceau qui rend hommage à son premier titre solo, "La colombe" sorti il y a 20 ans et point de départ d'une carrière magistrale. Mais ce n'est pas tout, la prod vous dira aussi certainement quelque chose puisqu'on a pu l'entendre dans une mixtape "Mains pleine de ciment 2". L'originalité de ce morceau, c'est qu'au début et à la fin, ce sont les voix de l'époque que l'on entend et que vers la fin du titre, Soprano y dévoile le nom de son futur album... Une belle façon de souhaiter un bel anniversaire !