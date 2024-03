Le duo affirme sa complémentarité dans ce nouveau clip.

Dr Yaro & La Folie envoient aujourd’hui leur nouveau single "Bizari" ! Inspiré des vibes ivoiriennes, ce titre afro-pop est porté par un clip coloré et chaleureux. Dansant, musicalement riche, et particulièrement bien produit, "Bizari" invite à se méfier des gens calculateurs et aux comportements changeants, qui ne sont finalement là que par intérêt. Découverts par KeBlack et Naza, Dr Yaro & La Folie préparent actuellement leur premier album.