Le rappeur écrit et produit un premier court-métrage.

Le court métrage 'P13 - Si j'avais,' réalisé par Divercity Record et écrit par ZEZ XXI est inspiré de la vie du rappeur et producteur P13. Ce film raconte le quotidien d'un jeune voyou confronté à des dilemmes complexes. Plutôt que de glorifier le gangster prospère, le court-métrage propose un regard critique et complexe sur l’enfermement et la culpabilité, donnant voix aux regrets d’une vie irrémédiablement altérée.