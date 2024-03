Lacrim nous emmène à Bangkok dans le clip de "Corleone II"

Une façon de célébrer les dix ans du titre "Corleone" et d'annoncer son prochain album.

Dix ans après la sortie de "Corleone", titre phare de la discographie de Lacrim, le rappeur célèbre cette anniversaire comme il se doit avec la suite : "Corleone II". Une sortie qui constitue le tout premier single de son album à venir, "VENI VEDI VICI", qui l'accompagne d'un clip réalisé par Arg Visuals où Lacrim nous emmène à Bangkok, en Thaïlande. "Merci à toutes et à tous pour votre soutien inconditionnel. On fête les 10 ans de Corleone cette année, et ça va être chargé en émotions", écrit l'artiste. Après la sortie de son EP "En attendant Corleone" en décembre dernier, l'année 2024 s'annonce bien chargée pour Lacrim.