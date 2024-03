Sur une très belle prod de Shaz.

Roshi est bien un des meilleurs kickeurs du rap français et il continue de le prouver chaque semaine. Cette fois, il nous donne rendez-vous en compagnie de Shaz pour le clip du morceau "Interlude", issu de leur projet commun "Night Ride 2" sorti il y a quelques semaines. Une vraie démonstration de kickage, avec une très belle prod, on n'a pas besoin de plus !