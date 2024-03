La relève du 93 ?

WaïV a passé un vrai cap en 2023 grâce à la sortie de son projet "Vous comprendrez plus tard" en février dernier. Un an plus tard, on a compris, effectivement : WaïV est très fort, peut-être la relève du 93 et il le prouve encore avec ce nouveau morceau clippé, "Retour du G". Un morceau egotrip, avec une très bonne prod signée Junior Alaprod et Choko, un flow carré, bref, rien à redire !