Merveille dévoile enfin le clip de "Citadelle"

La jeune chanteuse continue de grimper les marches du succès !

À seulement 16 ans, Merveille vit un véritable conte de fées. Avec seulement quelques morceaux, la jeune artiste a retourné Tik Tok, la propulsant sur le devant de la scène aux côtés de Nej' à l'Accor Arena ou encore en première partie de Guy2Bezbar au Zénith de Paris. Avec plus de 14,9 millions de streams sur Spotify, le public de Merveille attendait avec impatience la sortie du clip de "Citadelle" et il est enfin là. Réalisé par Illusion, on la suit en train de "se balader dans sa Citadelle", dans son quartier à Porte de Clignancourt.