Jeune Mort continue d'enchaîner les sorties acclamées par la critique. Cette semaine, il nous donne rendez-vous pour le clip de "Grisaille", un morceau extrait de son projet "No Colors" sorti en décembre dernier. Évidemment la mélancolie et le mal-être sont au rendez-vous, mais le rappeur fait aussi part de son ambition et de ce feu qui le dévore. Encore une réussite pour le rappeur de la 75e Session !