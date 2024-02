Elisa Marra dévoile son nouveau single "Hors ligne"

Elisa Marra, l'icône du multiculturalisme.

D'origine italienne, portugaise et angolaise, Elisa Marra incarne le multiculturalisme à travers ses créations musicales. Artiste dans l'âme, elle se révèle en tant qu'autrice, compositrice, interprète et coproductrice du label MMusic. Bercée par la musique urbaine, le R&B, le hip-hop et l'afro. Elisa Marra annonce la sortie de son tout nouveau single, "Hors Ligne”. Préparez-vous à une expérience musicale inédite avec Elisa Marra. "Hors Ligne", composé par le beatmaker JAHPROD mêle les rythmes entraînants de l'Amapiano à la touche distinctive du R&B dans les harmonies, reflétant tout le talent de cette artiste aux influences diverses. Et ce n'est pas tout ! Le clip captivant de ce morceau prometteur est déjà prêt à être dévoilé.

Dans ce clip réalisé par ZHOA, on peut voir Elisa et ses amies arpenter les rues de Bruxelles, offrant ainsi un voyage visuel aussi passionnant que la musique elle-même. Restez connectés et soyez prêts à plonger dans l'univers envoûtant d'Elisa Marra avec "Hors Ligne".



Découvrez “Hors ligne ” le nouveau clip d’Elisa Marra dès maintenant sur Generations :