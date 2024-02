Naim Zriouel a “Les mots”

La complexité des mots dans un rap poétique.

Le poète et rappeur Naïm Zriouel dévoilera son troisième single, "LES MOTS", le 3 janvier 2024. Fusionnant poésie et rap, ce titre explore la relation quasi-obsessionnelle de l'artiste avec les mots depuis son enfance, symbolisée par ce vieux dictionnaire d’occasion offert par le père de l’artiste à l'âge de 6 ans. La chanson "LES MOTS" explore et transcende les limites du langage exposant la puissance et les lacunes des mots dans les relations humaines.

LES MOTS

Une surprise émouvante: dans la participation spéciale de la fille de Naïm, Nour, 9 ans, ajoute une dimension intergénérationnelle à cette odyssée littéraire et musicale, incarnant la transmission de la passion pour les mots, les livres, et la poésie au sein de la famille Zriouel. La chanson sort le jour de l’anniversaire de Nour, pour ses 10 ans. Son premier single "Vertige" fut dévoilé le 14 mai dernier. Nous découvrions “Le Voyageur du Temps” une véritable ode à la philosophie et la sagesse, le 11 juin 2023. L’entrepreneur social devenu rappeur en a surpris plus d’un par la finesse de l’écriture et la profondeur des textes. Entre poésie, philosophie et rap, Naïm, que l’on peut revendiquer de l’école Brel/Brassens, et sa plume qui touche l’âme, nous présente un genre musical nouveau alliant richesse des textes et contenus poétiques mêlés à des sonorités acoustiques hip-hop. Naïm, plutôt connu en tant qu'entrepreneur social engagé dans l'éducation, est un grand défenseur de la langue française, et se bat contre les écrans et pour que le livre revienne dans les mains de nos enfants. Naim Zriouel dévoilera son 1er album le 3 mai 2024

