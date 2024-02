Schoolboy Q sort deux clips pour teaser son album !

Le rappeur fait son grand retour avec "Blueslides" et "Back n Love".

Peut-être la news qui nous hype le plus en ce début d'anéne 2024 : Schoolboy Q s'apprête à sortir un nouvel album, "Blue Lips", 4 ans après son dernier projet. Le rappeur a même déjà dévoilé plusieurs extraits du disque, dont 2 sortis la même journée. Il s'agit des clips de "Blueslides" et de "Back N Love", en feat avec Devin Malik. Deux titres dans lesquels on peut voir que l'artiste n'a rien perdu de son flow et de sa voix si caractéristique, même si on remarque que les prods semblent plus "apaisées" que par le passé. On a hâte d'être au 1er Mars pour découvrir ce nouvel album !