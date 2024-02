Doria veut un "Porte Maillot "

Un extrait de son nouvel album, "Petite fille".

Après son featuring avec Soolking, Doria est de retour avec un nouveau single : "Porte Maillot". La rappeuse évoque le sujet de la misère en mettant en avant que là où elle vient, il n y a que des problèmes et veut s’en débarrasser. Elle explique que malgré les difficultés et les épreuves de la vie, elle a su garder ses principes et ses valeurs. Pour elle, beaucoup de personnes ont été capables de faire des choses ignobles juste pour avoir du luxe, chose qu’elle déconseille entièrement. Peu importe ce que l’on traverse, pour elle, il faut toujours espérer le meilleur et travailler dur pour y arriver.