C'est le S et le S !

Soolking commence son année 2024 avec une collaboration de prestige, en la personne de SCH. Cette fois, les deux rappeurs se retrouvent dans le désert, pour le clip du morceau "Tiki Taka". Un titre un peu plus joyeux que les précédents feats des deux artistes, "Everyday" et "Maryline", avec cette fois une instru un peu plus rythmée, et une topline bien entraînante, qui rentre dans la tête. On espère que ce single annonce la sortie prochaine d'un projet de la part de Soolking !