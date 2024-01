Hermano Salvatore envoie "Toujours Moi"

"Toujours Moi" d'Hermano Salvatore : Un clip cinématographique au cœur des tableaux de la vie.

Dans le sillage émotionnel de son EP "ALMA", Hermano Salvatore dévoile le clip de "Toujours Moi", une oeuvre poignante et universelle qui conclut son projet avec brio. Ce morceau, véritable introspection de l'artiste, résonne comme un écho des expériences vécues par chacun, naviguant entre les joies, les peines, les aspirations et les combats de la vie.

Le clip, inspiré par l'iconique film “Forrest Gump”, est le fruit d'une collaboration artistique multidimensionnelle. Le talent de Benoit Brin au piano fusionne avec la plume évocatrice d'Hermano Salvatore pour créer une harmonie organique où chaque note soutient les mots avec une sensibilité palpable. La réalisation cinématographique d'Onur Selçuk (SoProductions) apporte une dimension visuelle poignante, matérialisant le voyage introspectif de l'artiste à travers des images puissantes et évocatrices.

Le tournage, réalisé par une équipe de passionnés, s'est déroulé en un temps record de deux jours, suivis d'une semaine de montage intense, pour donner naissance à un clip où chaque détail a été pensé pour toucher l'âme et porter en images les paroles de façon saisissante et impactante.

"Toujours Moi" est plus qu'un clip, c'est une histoire contée à travers la musique et l'image, invitant le spectateur à un voyage introspectif et universel. Le casting, incarnant différents moments de la vie d'Hermano, ajoute une dimension humaine et tangible à cette narration lyrique.

Alors que "Toujours Moi" clôt magnifiquement le projet "ALMA", Hermano Salvatore ne compte pas s'arrêter là. La suite s'annonce déjà prometteuse avec la préparation d'un nouvel EP, prêt à propulser l'artiste plus loin dans l'exploration de ses rêves et de sa vision artistique.

Pour vivre pleinement cette expérience et suivre le parcours inspirant d'Hermano, ne manquez pas le clip de "Toujours Moi" et tenez-vous prêt pour la suite de ce voyage musical où chaque mot, chaque note, chaque image raconte une histoire.

L’artiste Hermano Salvatore et son équipe souhaite remercier toutes les personnes qui ont pu travailler d’arrache pied sur ce projet et le rendre concret.

Découvrez “Toujours moi ” le nouveau clip d’Hermano Salvatore dès maintenant sur Générations :