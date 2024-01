Conway The Machine & Cool & Dre en vacances dans son nouveau clip "Give & Give"

C'est un extrait de son disque " WON’T HE DO IT"

Conway The Machine nous parle de ses différents exploits dans son nouveau clip "Give & Give" sur une prod de & Cool & Dre. À travers les paroles, le rappeur évoque notamment les beaux endroits qu’ils a visités à travers le monde en faisant allusion à ses tournées. Alors que le pays dans lequel il se trouve pour ses vacances n’a pas été dévoilé, on a droit à une architecture moderne et classique à la fois, un très bel aperçu de la ville, les balades que l’on peut faire, que ce soit en bateau ou à pied…