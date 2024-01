PLK et Gazo déçus dans "Ça mène à rien"

Ils ont tout fait pour que ça marche, malheureusement...

Si on s'imaginait un featuring entre PLK et Gazo, on ne pensait pas immédiatement à une chanson qui parle de meufs et d'amour. Pourtant, c'est ce que les deux artistes ont décidé de nous offrir, probablement pour nous surprendre, et ça fonctionne ! Ils viennent de dévoiler le clip de "Ça mène à rien", extrait du nouveau projet de PLK "Chambre 140 (partie 1)" sorti aujourd'hui. Une vidéo aux couleurs assez sombres, et en même temps, c'est normal vu le thème du morceau qui est la rupture amoureuse. Le morceau semble calibré pour devenir un des gros singles du projet ! On vous laisse découvrir tout ça !