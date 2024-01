Benab chante pour la paix en Palestine dans "Motaz Azaiza"

L'artiste dévoile un titre poignant.

Pa facile de parler du conflit israélo-palestinien quand on est un artiste sans craindre le retour de flammes. Mais Benab n'en a rien à faire, la cause lui tient trop à coeur pour qu'il se taise. Mais plutôt qu'on long message sur les réseaux sociaux, l'artiste a décidé d'en faire un morceau, nommé "Motaz Azaiza", en hommage au célèbre journaliste palestinien dont la famille a été tuée par des bombardements israéliens. Un morceau poignant et triste, mais avec aussi quelques notes d'espoir, on vous laisse en découvrir le clip ci-dessous. Attention, il contient des images de zone de guerre, qui peuvent choquer un public jeune.